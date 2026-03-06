(audio)Javier Rodríguez: “Se hacen grandes desafíos para mejorar la producción”

6 marzo, 2026 63

https://www.lu24.com.ar/wp-content/uploads/2026/03/JAVIER-RODRIGUEZ.mp3

A su turno, en el marco de la Mesa Redonda, el ministro de Desarrollo Agrario provincial, Javier Rodríguez en su disertación, hizo énfasis en la gestión que lleva adelante su cartera, y sostuvo los logros que arrojó la gran campaña de trigo de la última cosecha, “que demuestra los niveles en la Provincia de Buenos Aires, ya que para el estado bonaerense representa un tercio prácticamente de la industrialización, por lo que se hacen grandes desafíos para mejorar esa producción, y poder mantener la cantidad de puestos de trabajo”.

“Hay un esfuerzo muy importante de los productores ante las condiciones climáticas”, dijo Rodríguez y agregó que “el año pasado, en esta misma mesa se analizaba con preocupación, ya que estaba complicado, pero lo que ha permitido modificar fue la parte de rindes, ya que la producción en relación al año pasado fue del 50% el total de la producción en superficie fue el 6% y también liberamos la superficie de soja, girasol y maíz, por lo que detrás del incremento de la superficie que aumento en dos millones de hectáreas, que representan un14% de la superficie y el crecimiento sostenido pero detrás está el financiamiento, la falta del mismo para la producción, por lo que pusimos a nuestra nave insignia que es el Banco Provincia para poder mejorar la misma con la línea Pro Campo y Pro Campo Digital. Desde el ministerio acompañamos eso para que los pequeños productores puedan acceder porque muchas veces no tienen una carpeta adecuada para los créditos que exige el Banco Provincia, y yo no soy quién para decirlo, pero descontamos que la semana que viene en una gran exposición se hará el anuncio y acompañará con líneas de apoyo a la producción”.

“Todos descontamos que la semana que viene el Banco acompañará con líneas de apoyo a la producción, para la inversión del agregado de valor también que es parte de este desafío.

La ciencia y la tecnología también formaron parte del temario que expuso el ministro y dijo que “es fundamental la inversión, y acá en torno a la Chacra de Barrow, también creamos tres nuevas experimentales y estamos invirtiendo en las nuevas variedades de trigo, para que el desarrollo sea fundamental y muchas veces nos preguntamos sobre las cuestiones estructurales, pero creo que es fundamental hablar sobre el financiamiento y creemos que achicar no sirve sino que tenemos más desafíos en el marco el Estado en lo tecnológico, por lo que tenemos que pensar en que necesitamos invertir y acompañar estos procesos”, sostuvo.

El salto de calidad necesario

Tenemos que dar un salto en calidad en la producción y en cadena de valor, tratando de producir mejor, y me parece que hay elementos claves, ya que venimos trabajando en hacer un mapa de calidad de trigo, hace cinco años que lo hacemos para que los productores entreguen a las bolsas de Cereales de Bahia Blanca y Buenos Aires para demostrar la calidad y realizar ese mapa.

Buenas prácticas agrícolas para hacer las cosas bien

“Las buenas prácticas agrícolas reconocen las buenas labores y también tenemos un incentivo en el inmobiliario rural, y para nosotros es una responsabilidad hacerlo y hacer las cosas bien, ya que el mundo quiere conocer el producto para que puedan saber los distintos controles ambientales que deben tener, no solamente el producto terminado, no hay que mostrar “solo la patita” sino la forma en que se hizo”, dijo.

“Señalamos y destacamos permanentemente el proceso de la producción que se está dando y nos pone en manera contundente y clara la exigencia, nosotros necesitamos industrias, agregar valor y un programa macroeconómico; señalamos el problema con el tipo de cambio, ya que va en detrimento de la producción y las tasas de interés son todas inaccesibles o inconvenientes, por loque este esquema macroeconómico va en detrimento de la producción, porque no hay proyectos productivos que permitan pagar esas tasas de interés, por lo que cuando hablamos de ello vemos también reflejada una inversión que está por el piso, y el flujo de capital extranjero no vino sino que se fueron.

La infraestructura es un problema para el traslado de la producción, y nuestra mirada va en pos de fortalecerla, sabiendo que es fundamental para la competitividad, y ahí aparece la falta de recursos”, afirmó.

“Para tener una mirada federal necesitamos mayor cumplimiento en la coparticipación; y nosotros sumamos a eso la deuda que tiene la Nación con la Provincia de 16 billones de pesos, porque en el medio hay leyes que no se están cumpliendo, y representa el 40% del superávit del gobierno nacional por no pagarle a las provincias.

Cuando hablamos de obras importantes se hace difícil pagar con los recursos corrientes, por lo que sin lugar a duda la herramienta clave es pedir financiamiento internacional; como ministerio tenemos un proyecto chico para mejorar los canales de riego en la zona de Villarino y lo sacaron, por lo que creo que la mirada está equivocada, son temas que requieren trabajo continuo e incluso en trabajos con municipios como caminos rurales pero se necesita más inversión lo que es en definitiva poner un pie en el desarrollo de la producción”.

“En momentos donde se da distintos procesos de concentración productiva por lo que rechazamos la ley 91 vinculada al convenio con Estados Unidos, ya que va a ser elementos de resistencia de una mayor cantidad de productores.Hemos priorizado el desarrollo de crecimiento de un sector de la producción con estos encuentros y creo que, a partir de estas ideas y propuestas, permiten avanzar”, finalizó.

Volver