Javier Rodríguez: “Si me pueden dar una mano, se los agradecería de corazón”

4 marzo, 2023

Javier Rodriguez, el vecino que perdió su casa por causa del vendaval del viernes, explicó la situación a LU 24 y dijo que “estaba desconectando la antena del televisor porque sentía mucho viento y de golpe se me cae el techo en la cabeza, vino la policía y la ambulancia, y cuando salgo del shock ya estaba del Hospital”.

“Perdí todo, necesitaría materiales para levantar de vuelta las paredes, se me estropeó todo, la heladera, el televisor, el equipo de música, la ropa, tenía el techo quebrado a la mitad, se mojó todo”, dijo.

“Si me pueden dar una manito, justo es fin de semana y no hay muchos recursos en estos días, así que si la gente me puede dar una mano se lo agradecería de todo corazón”, pidió.

Para poder ayudar y acercar materiales de construcción, alimentos y ropa, acercarse a calle Mar del Plata 2130.

Scarpaci: “Acudimos en la emergencia”

En el momento del diálogo con Rodríguez, se encontraba presente Ana Scarpaci, Directora de Desarrollo Social, interesándose de la situación, y afirmó que “concurrimos en la emergencia, pero ya había sido trasladado al hospital, por lo que vinimos a ver sus necesidades”.

