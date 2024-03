Javier Ruiz: “Conozco como nadie la problemática de Orense”

5 marzo, 2024

Javier Ruiz, ex delegado de Orense, se postuló en las próximas elecciones para volver a estar en el cargo. Este martes y en diálogo con LU 24, comentó sobre este tema y las expectativas y objetivos que tiene para lo que viene.

“Me parece una oportunidad de que quién tenga intenciones de ser delegado, se postule. En su momento, cuando me tocó estar en el cargo yo dije que me quedaron algunos proyectos inconclusos y quería como orensano, seguir apoyando y defendiendo los intereses de Orense”, contó.

Y agregó: “He tenido mucho apoyo cuando dejé la delegación y mucha gente me preguntaba cuándo iba a volver. Junté los avales necesarios y me postulé. Inclusive, desde siempre trabajé en las instituciones y tenía avales desde ese lado. Postularme una forma de agradecerles a todos ellos”.

Además, y acerca de las propuestas que tiene, explicó: “Por tantos años de trabajar conozco las falencias de la localidad. A su vez, tuve la posibilidad de conocer la obra de cloacas. Conozco como nadie la problemática de Orense, porque lo viví cuando a mí me tocó estar en las instituciones”.

Finalmente, y respecto a la subdelegación del balneario, concluyó: “No fue mala la idea, pero el balneario casi nunca contó con sus propias herramientas y el subdelegado es quién tiene particularmente quién tiene que gestionarlas. Inclusive, es un trabajo de todo el año, no solo en verano”.

