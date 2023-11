Javier Ruiz: “lo que voló en estos días es tierra más fina”

29 noviembre, 2023

Días atrás, llegaron a LU 24 fotos de vecinos de Orense sobre una polvareda blanca que rodeaba la localidad. Ante esta situación, Javier Ruiz, delegado municipal, dialogó con nosotros y brindó aclaraciones de esto en particular.

En este sentido, Ruiz explicó: “son estos fenómenos de vientos y coincidentes con sequía, o con que hace tiempo no hay lluvia importante. Esto sumado a que se años no han bajado las napas y alguna laguna o bajo que siempre tuvo agua, en esta oportunidad dueños de campos o contratistas los han arado y lo que vuela es una tierra un poco más fina.”

Y agregó: “con todo esto y días ventosos, se produce ese fenómeno que es tierra más fina. El panorama no es lindo, parece una tormenta de arena en el desierto, e inclusive cruza de sur a norte y pone en riesgo una parte de lo que es la ruta viniendo desde Tres Arroyos a Orense. Hay que transitar con cuidado y tener un poco de paciencia, seguramente estas lluvias ayudarán”.

Finalmente, sobre las consecuencias, concluyó: “la gente tiene bronca y se enoja, porque a todos se nos llena el auto y la casa de tierra. Pero son fenómenos que no ocurrían antes, porque estaba más cubierto de agua”.

