Javier Ruiz: “me gustaría seguir, pero son decisiones políticas”

17 noviembre, 2023

Javier Ruiz, delegado de Orense, habló en la mañana de este viernes con LU 24 y realizó un repaso de gestión, que ya lleva en la localidad dos años y también de cara a su futuro

En este sentido y respecto a las obras que han realizado, comentó: “mi gestión han sido dos años y cuatro meses hasta el momento, es decir, medio mandato. Al predio saludable le quedan muy poquito para finalizarlo, habíamos proyectado dejar un sendero, y un espacio saludable hasta con baños y quedó también con juegos, un playón y una cancha de fútbol”.

Y agregó: “también se logró hacer CAT, que es el centro de acopio transitorio de bidones para después llevarlos a Tres Arroyos. También trabajamos dos años en lo que es la obra de cloacas, y ya tenemos la estación de bomberos como así también la planta de tratamiento. Sumado a esto, todas las obras de parquización de lo que es el predio de la ruta”.

Además, y sobre su experiencia particular, detalló: “la experiencia fue muy satisfactoria, fundamentalmente por el apoyo de los empleados municipales, los vecinos de Orense y también las instituciones. Esto último me dejó creo, estar también mucho más cerca de las problemáticas”.

Finalmente, concluyó en que “me gustaría seguir, porque hay un montón de proyectos y cosas inconclusas. Pero bueno, es un deseo y una opinión mía en particular, después esto son más que nada decisiones políticas”.

