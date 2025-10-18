Javier Suárez: “Trabajaremos por y para el barrio como nexo entre los vecinos y el Municipio” (audio)

El barrio La Aceitera – Los Sauces conformó su Junta Vecinal, aceptada por el Municipio mediante la Resolución 1303/2025. Javier Suárez su flamante presidente, habló con LU 24 y dijo “hace 2 meses y medio empezamos con la convocatoria, gracias al apoyo de todos lo vecinos logramos formar un equipo de 18 personas, hicimos dos reuniones para lograr un acuerdo mutuo, trataremos ser un anexo entre el barrio y La Municipalidad”.

“Hace 18 años que vivo en el barrio, viéndolo crecer todos los días, actualmente estamos trabajando para responder a las necesidades de los vecinos. Ya hicimos un pedido especial en la Municipalidad para financiar el proyecto de cloacas, comenzamos a señalizar las calles evitando que circulen en contramano”, mencionó.

“Éramos dos listas de vecinos, luego la fusionamos e hicimos las votaciones. Seguiremos reuniéndonos en la sede del club Argentinos Junior (La Rioja y Reina Margarita) trabajando por y para el barrio”.

“Tenemos un grupo de WhatsApp con 100 personas, invitamos a cada vecino para acercarse a las reuniones que hacemos el segundo martes de cada mes, los mismos presentan sus inquietudes y de ahí trabajamos para resolverlas”, detalló.

“Tenemos un compromiso con todo el barrio, contamos con el apoyo de todos los vecinos para continuar creciendo y mejorando nuestra calidad de vida”, concluyó.



