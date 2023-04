Jensen y el aumento de alquileres: “En mayo llegarán hasta un 95%”

24 abril, 2023

El martillero Nicolás Jensen habló con LU 24 por los aumentos en los alquileres que se darán a partir del mes de mayo, los que, en la mayoría de los casos llegarán hasta un 95%.

“El aumento se da cada un año, y hay algunos lugares que no están de acuerdo a la ley que aumentan cada seis meses para que no sea la suba tan de golpe, lo que pasa es que eso legalmente no corresponde. Nosotros trabajamos dentro del marco de la ley. Son leyes de orden público, no se pueden establecer entre partes”, sostuvo.

“Los contratos de aumentos cada seis meses o de plazos inferiores a lo que dice la ley, no hay forma, por más redacción que tenga, bonito que quede en un contrato, no hay forma de que esté bien legalmente. El marco legal es contrato de tres años, mínimo de tres años y aumento anual”, agregó.

“Hay rumores de que la ley se va a cambiar, que la van a sacar, pero hasta el momento está vigente porque habían dado marcha atrás aparentemente con eso ya pero la realidad, por ejemplo, es que a nosotros nos pasan en la inmobiliaria un departamento de dos dormitorios del año pasado, el que se alquiló en 48 mil pesos y era un alquiler alto, como si hoy fueran 110 mil o 120 mil pesos; era un alquiler relativamente alto en dos dormitorios y hoy está pagando 48 mil pesos queda muy bajo o sea el propietario en parte con el contrato de un año, el aumento de un año, pierde, el problema son los aumentos así de una, ese alquiler de 48 mil pesos se fue a 93 mil hoy”, dijo Jensen.

“Yo por lo que he charlado por ahí con algún conocido, la iban a sacar, iban a mantener nada más que los plazos, después como que iba a ser acuerdo entre el propietario e inquilino. Yo de mi parte creo que es lo más lógico porque bueno, la realidad que intermediando un martillero que más o menos sabe cuál es el valor de mercado para poder alquilarlo y la pretensión del propietario el mercado, sólo se va acomodando”, relató.

“Si vos tenés una propiedad que no alquilás durante 3-4 meses, es porque está alta. Entonces, bueno, enseguida se acomodaría. Y con los aumentos, con la inflación que hay, entiendo que tendrían que ser aumentos más cada 6 meses que cada 1 año.; a mí me ha pasado en la oficina que ha venido gente y nos ha dicho que quiere hacerlo cada seis meses por un tema de que prefiera hacerlo así y que no sea de una, cada un año. Pero bueno, legalmente nosotros no lo hacemos porque no se puede hacer”, expresó.

“Hay mucha demanda y poca oferta. No hay casas. Nosotros recién ahora este mes tenemos algún departamento en alquiler, pero bueno, lo que es alquileres de casas, nada”, especificó el martillero.

Ventas: leve repunte

En lo que respecta a la venta de propiedades, Jensen dijo que “al menos nosotros en la oficina notamos que está repuntando un poco, por lo menos hay más consultas, hay un poco más de movimiento, alguna operación, viene mejorando”.

“Lo que no tienen ahora es la ayuda del Procrear, que eso había generado un mayor movimiento, no hay ninguna línea de crédito. Yo entiendo, a mi parecer que también va a costar mucho para que salga una línea de crédito, con los sueldos más que nada como están”.

