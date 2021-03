Jesús Barbagallo: “El turismo, por un par de años, va a quedar estancado”

Jesús Barbagallo, propietario de Venecia Viajes y Turismo, brindó detalles a LU24 sobre cómo está el panorama de viajes de turismo, qué espera para este año y cuáles son sus recomendaciones. “Estamos viendo qué podemos hacer, aunque no veo mucho más porque viene un cierre pronto, yo creo que el turismo por un par de años va a quedar estancado”, dijo.

Además, agregó que es “muy dificil, es insoportable la situación, ayer me terminó de enterar de una firma muy grande de la zona cerró permanentemente. Hemos hecho un arreglo con otra empresa de la región”.



En lo que respecta a los viajes de semana Santa, Jesús mencionó que “son posibilidades muy chicas, al valor de Buenos Aires, nosotros llevar pasajeros que no son todos nuestros, genera que las ganancias sean muy chiquititas. Es una situación muy dificil, esta es la realidad”.

“He tratado de arreglar la parte de impuestos con la AFIP, no estoy pagando en este momento lo que tengo que pagar, se está haciendo todo muy lento. Hasta que no esté la vacuna, estamos arriba de una tormenta”, aseveró.

En cuanto al trabajo realizado en la temporada de verano, manifestó: “Creo que vamos a tener un año más cerrado, lo estamos viendo, la gastronomía esta desecha. El 90% de los hoteles son alquilados, en el verano no pudimos hacer nada, lo único que hice fue un viaje a Reta con la policía”.

“Al no tener gastos fijos, estoy esperando a poder trabajar y que la gente pueda decidirse. Otra actividad a mi edad no puedo hacer, lo miro por ese lado y esta difícil” aseguró, y entiende que “ahora vender viajes al exterior es una complicación, hay que decirle a la gente que no viaje, porque no se sabe que va a pasar con los que ya estaban programados. Además hay nuevos costos, el hisopado y los controles no son gratis, se pone en riesgo la salud”.

La venta se vio reducida porque para Barbagallo el vender viajes al exterior es una forma de complicar a la gente debido a que, ante el contexto actual, no se sabe cuándo se van a cancelar y/o reprogramar. “Pueden salir viajecitos del día, como a Sierra de la Ventana, ¿Cuánto puedo ganar si el gasoil está a 85 pesos? Ese es el problema que estamos teniendo, quisimos sacar el tour de compras y no pudimos tener la gente suficiente para salvar los gastos fijos”, declaró.

“Los impuestos los han cobrado exactamente igual, las tasas lo mismo, debí vender un micro para renovar la unidad pero me cobraron todo sin trabajar. Ahora estamos a la espera, tenemos que ver que va a suceder esta semana”, expresó.

“Yo tengo fe de que vamos a salir adelante, hay que darle tiempo a todo, en el 2022 vamos a trabajar bien, antes lo dudo. Nosotros vamos a trabajar firme para llegar de la mejor forma. Hoy estamos en perdidas, estamos vendiendo menor al valor de compra, pero tenemos que mover las unidades así no se estropean”, concluyó.

