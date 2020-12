Jesús Magnin: el afinador de pianos que tiene como objetivo mantener vivos los instrumentos

Jesús Magnin, entre otras cosas, es un reconocido pianista y afinador de pianos oriundo de Benito Juárez y dialogó con LU24 esta mañana para hacer un paseo por su historia y comentar de qué se trata su oficio.

Luego de haber estudiado en La Plata y en Buenos Aires, logró obtener varios títulos, que van desde las ciencias económicas, idiomas y arte, hasta llegar a la música, mediante sus virtudes con el piano.

“Me fui dando cuenta, que tenía lo que se llama es una pequeña habilidad, que algunas personas tienen, que es el oído absoluto, que es reconocer los sonidos con escucharlos” expresó Jesús, contando cómo fue surgiendo esta pasión por el piano, que comenzó admirando al profesor a cargo de afinar el piano del conservatorio de música.

Con la compañía de ese profesor, Magnin, comenzó su camino por el mundo de los pianos, con mucha iniciativa propia, estudiando en Buenos Aires y también instruyéndose con esta persona que tenía experiencia en el tema.

“Mi intención siempre fue de intentar que los instrumentos se mantengan vivos” indicó el afinador, que se propone también recorrer en busca de lugares que tengan pianos y ponerlos en funcionamiento, la tesis en una de sus carreras específicamente se basó en la creación de espacios tipo auditorios para que se mantengan vivos los instrumentos, principalmente “para ponerlos a disposición de la comunidad”, para los chicos que estudian en conservatorios y puedan rendir sus exámenes de fin de año, o puedan simplemente “tener movimiento social”.

“La afinación puede durar 20 minutos o 40 minutos” explicó y agregó que “de ahí en adelante”, ya que el trabajo de darle finura al piano sería como el trabajo del mecánico en un auto se refirió el afinador, ya que no es un simple “tensador de cuerdas”, sino que hay muchos factores que observar y dedicarse para que quede en óptimas condiciones. En la comparación con los automóviles Magnin explicó que el sistema de funcionamiento de los pianos, a pesar de no tener un motor de combustión, es muy complejo.

“Hay que ver siempre como está el piano, cómo es su historia, qué es lo que le pasa, hasta dónde resiste, cuánto fue su tiempo de construcción, y sus limitaciones” y eso implicaría el todo, el tensar las cuerdas no deja de ser algo difícil y en su caso cambiarlas también requiere una provisión de materiales y cuestiones que según las condiciones de cada instrumento pueden ser simples o muy complejas.

