Jimena Paternoster: “las olas están destruyendo todo” en Mar del Plata

9 mayo, 2026 69

Este sábado, en Mar del Plata, como en otras ciudades y localidades de la costa bonaerense, se registró un ciclón extra tropical.

Jimena Paternoster, corresponsal de C5N en Mar del Plata, dialogó con LU 24 y expresó que “de Feliz no tiene nada Mar del Plata en este momento”.

Detalló que “hoy es el día más fuerte de temporal, el mar está intratable. El Paseo Dávila, donde comienza el barrio La Perla, tiene olas que están destruyendo todo, incluso en la baja mar. La marea va a volver a crecer a las 22. En este momento llueve con más o menos intensidad, pero hace 4 días que no para”.

Sobre los barrios periféricos, observó que la situación es aún peor: “están viviendo días muy complicados”.

Por otra parte, en un panorama devastador, Paternoster dijo que “hay más de 100 reclamos por árboles caídos en zona sur de Mar del Plata. El primer día de temporal la parte sur de la ciudad tuvo autos tapados por el agua. Las playas por estas horas están desaparecidas”.

Para finalizar, sobre el pronóstico para los próximos días, aseguró que “no seguimos en alerta amarilla, para mañana domingo sigue el pronóstico de lluvia. El lunes habría una mejoría real”, concluyó.

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