Jiménez: “Una mujer como Mercedes puede darle a Tres Arroyos lo que necesita y falta”

El Precandidato a Consejero Escolar por la Lista 6 del Frente de Todos Diego Jiménez, y que lleva a Mercedes Moreno como candidata a Intendente, visitó los estudios de LU 24 en el marco de la campaña política de cara a las PASO 2019.



Se mostró totalmente optimista y que dijo que la lista 6 del Frente de Todos se conformó pieza por pieza antes del cierre de listas. “Quedó un buen equipo de trabajo que tienen en común muchos valores que tiene que ver con la sensibilidad social, con la puesta al desarrollo económico y la educación, y además tiene un valor extraordinario que es llevar por primera vez una candidata mujer”, expresó.

También aseguró que “una mujer como Mercedes, médica, conocida, respetada, por su militancia política tiene sensibilidad social, joven, rodeada de un buen equipo de gente, puede darle a Tres Arroyos lo que necesita y falta”.

“Hay toda una generación que no vio otra administración que la actual y es la oportunidad de ver otra administración totalmente renovada y con mucho empuje, y que le va a dar a Tres Arroyos a partir del 11 de diciembre lo que le falta”, agregó.

En cuanto a que en Tres Arroyos el peronismo se presentó con dos listas comentó que no le molesta y que es el único espacio que hace honor a las PASO. “Todos los demás armaron una lista a dedocracia, nosotros hicimos democracia”, declaró.

Educación

Como docente, Jiménez destaca a la educación como parte esencial: “Tres Arroyos, al igual que la provincia y en nación, tiene un problema estructural muy grande educativo, uno recorre las escuelas de Tres Arroyos y ve problemas de infraestructura que no se solucionan hace años, y estamos convencidos de que con planificación, con jerarquización de los temas, con decir las cosas que ocurren, en 4 años podemos llegar a tener la infraestructura óptima”, indicó.

Por otro lado anunció: “Tenemos la idea de crear una Secretaría de Educación, jerarquizar un tema y además tener recursos y complementar con recursos propios lo que no se hace y hacerlo”.