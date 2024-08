JJOO2024: Argentina obtuvo histórica medalla de Plata en Vela

La dupla bonaerense de Mateo Majdalani y Euguenia Bosco le dio la medalla de Plata a la Argentina, y la segunda presea en lo que va de estos Juegos París 2024, e instalan a la vela como el segundo deporte más ganador en la historia detrás del boxeo.

Luego de terminar en la séptima colocación de la Medal Race el equipo entre los nacidos en San Pedro y San isidro se aseguró la segunda colocación en la tabla general para darle una neuva alegría a una delegación que poco a podido hacer ante el desfinanciamiento y la falta de herramientas otorgadas a cada deportista.

“Es un alivio. En este momento no me entra la felicidad en el cuerpo. Se me vienen a la cabeza un montón de personas. Ellas saben quiénes son”, expresó Majdalani tras la coronación mientras que Bosco agregó: “La palabra es alivio, pero no lo sé. Todavía no caigo de todo lo que estamos viviendo. Estoy muy agradecida con todo el equipo que creamos. Es mucha gente”.

