Joaquin del Mundo, líder de la banda Jeites, estará presente en el Patio Cervecero
Desde la organización de la Fiesta del Trigo anunciaron que este viernes el artista “Joaquín del Mundo” cerrará la noche con su show.
Joaquín del Mundo, músico, compositor, escritor y actor lideró la banda Jeites durante 13 años, lanzó 6 discos de estudio que lo llevaron a compartir escenarios con referentes como La Vela Puerca, Jarabe de Palo, NTVG y Manu Chao entre otros.
El show de este podrá disfrutarse este viernes a partir de las 23:00.