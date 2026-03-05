Joaquin del Mundo, líder de la banda Jeites, estará presente en el Patio Cervecero

5 marzo, 2026 0

Desde la organización de la Fiesta del Trigo anunciaron que este viernes el artista “Joaquín del Mundo” cerrará la noche con su show.

Joaquín del Mundo, músico, compositor, escritor y actor lideró la banda Jeites durante 13 años, lanzó 6 discos de estudio que lo llevaron a compartir escenarios con referentes como La Vela Puerca, Jarabe de Palo, NTVG y Manu Chao entre otros.

El show de este podrá disfrutarse este viernes a partir de las 23:00.

