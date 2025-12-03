Joaquín Escudero mejora, seguirá en Tres Arroyos y lo operarán acá

3 diciembre, 2025 0

Fuentes familiares confiaron a LU24 que Joaquín Escudero, el joven accidentado con la moto en el camino de cintura, no será trasladado hasta que resuelvan algunas cuestiones que son tratables en Tres Arroyos.

Será derivado luego que lo intervengan quirúrgicamente de una muñeca y tobillo, en Tres Arroyos.

Luego de ello, buscarán derivarlo para resolver las fracturas de cadera y pelvis.

Mientras tanto, el estado general es bueno y está de buen ánimo. Solo se requiere tiempo y paciencia.

Volver