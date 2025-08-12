Joaquín Larrea “El Changuito Serrano” en Folklore en Los Tres Arroyos (video)

Joaquín Larrea, el joven y talentoso cantor de Tres Arroyos visitó nuestros estudios durante el programa “Folklore en los Tres Arroyos”, para contarnos una hermosa experiencia que vivió este fin de semana cantando con el consagrado músico Riojano Sergio Galleguillo.

Joaquín tiene 11 años y promete ser una gran figura en el folklore argentino. Se acompaña con sus grupo haciendo música bien tradicional y muy festivalera.

En actuaciones anteriores también pudo compartir escenario con el Chaqueño Palavecino, Lucio Rojas la Chacarerata Santiagueña entre otros.

En nuestro programa contó que se viene preparando para grandes festivales que lo han contratado y siempre llevando adelante el acompañamiento de su familia y sus compañeros de colegio en nuestra ciudad.

“El changuito serrano” le dicen a raíz de que su padre vive en Sierra de la ventana, pero Joaquín es de nuestra ciudad. Una gran promesa en el Folklore de Tres Arroyos, que transita su música con mucho respeto por las cosas nuestras.

