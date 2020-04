Joaquín tiene 10 años y juega al fútbol en Huracán: “Es importante quedarse en casa hasta que lo diga el Presidente”

El futbolista Joaquín García tiene 10 años y juega como volante por izquierda en la categoría 2009, la escuelita del Club Huracán. Hoy habló con LU 24 y dijo que más allá del deporte “es importante quedarse en casa hasta que lo diga el Presidente”.

Sobre cómo atraviesa la cuarentena, expresó que “la estoy viviendo bien, sin salir de casa. Lo importante es hacer los deberes que me los pasan por la plataforma”.



“Hay que estar adentro lo necesario que diga el Presidente. Hay que quedarse en casa pase lo que pase y de esta manera nos cuidamos todos, lo primero es la salud”, subrayó el pequeño que brindó una entrevista con una frescura digna de destacar.

Hincha de Independiente, por su padre y tío, recordó que “habíamos arrancando con los entrenamientos, pero estuvimos solo un mes y se cortó por el virus”. “Gracias a Dios tengo un patio grande y salgo a patear un rato. Entreno con mi papá, con conitos y tronquitos. Me estoy cuidando mucho para cuando se pueda volver”, agregó.

Contó que desea retornar a la escuela porque extraña a sus compañeros y que trata de “no ver muchas noticias porque me pongo muy nervioso y empiezo a lavarme las manos muy seguido, que es lo que hay que hacer, pero no me gusta estar así”.

“Cuando tenía 1 año y medio ya empecé a jugar con mi profe “Fone” Segovia”, precisó al tiempo que informó que ahora también tiene como entrenador a Javier Elizondo.

“Me gusta mucho hablar, según mi mamá soy una radio. Papá fue locutor y quizás lo charlatán viene de ahí, de los genes”, sostuvo Joaquín con simpatía.

“Tengo el sueño de jugar profesionalmente en el Barcelona, pero primeros están los estudios. Tuve la suerte de ver a Lionel Messi, a quien admiro, en el Camp Nou y la experiencia fue muy diferente a los partidos de Argentina. Acá es como que hay una emoción más fuerte”, afirmó.

Y antes de finalizar la nota saludando a sus profes, compañeros de fútbol y amigos del colegio, reiteró que “lo más importante es que se queden en casa”.

