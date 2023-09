Jorge Ansa: “Tres Arroyos tiene posibilidades de ser una gran ciudad”

22 septiembre, 2023

Ya falta un mes para las próximas elecciones generales de octubre y este viernes, Jorge “Zoco” Ansa, candidato a concejal por el Movimiento Vecinal se refirió a lo que se viene y los objetivos que tienen para Tres Arroyos.

En este contexto, Ansa comentó: “estamos muy bien, las PASO fueron una prueba de fuego para saber dónde estábamos posicionados. Venimos de una interna, pero nos hemos integrado bárbaro y es un salto de calidad la presencia de Roxana Calvo y también de Andrés Van der Horst, que hoy pasan a estar en esta lista unificada. Es emocionante ver cómo algunas personas que quedaron afuera trabajen a la par de los que son candidatos.”

Por su parte y respecto de lo que tiene que mirar el Movimiento Vecinal del pasado, pero en relación al futuro, detalló: “es un desafío, pero desde el lugar del compromiso. Humildemente, no es tan difícil representar a este partido, hay infinidad de cosas que se pueden presentar. Hace 28 años que somos gobierno, y hace ese tiempo que el vecino de Tres Arroyos lo votó.”

Y agregó: “hay tanto para mostrar de lo que se hizo, como el Parque Industrial, el Polo Educativo, la obra del Ente Vial, los caminos rurales, entre muchas otras cosas como cloacas, asfalto y que se van a continuar. Tampoco es fácil porque tenemos que ir a buscar voto a voto, y tenemos que concientizar a la gente de lo que vamos a hacer y cómo lo haremos.”

En relación a la incertidumbre que se vive a nivel país y la certidumbre que podría dar el Movimiento Vecinal, expresó: “es un contexto muy complicado, cada partido de los tres tercios de nación tiene posibilidades de gobernar. Va a ser una tarea titánica para nosotros, es difícil convencer a la gente desde el enojo, porque así se mete a todo en la misma bolsa. Tenemos qué mostrar y con qué, nosotros no tenemos una lista sábana”.

Finalmente, de cara al futuro, concluyó: “es fundamental trabajar por y para los jóvenes desde lo educativo, deportivo y también cultural, porque son un porcentaje que va hablar de estas cosas en otras elecciones. Tres Arroyos tiene grandes posibilidades de ser una gran ciudad, no estamos tan lejos de serlo. Hay que desarrollar el corredor turístico que tenemos y desarrollarlo como cada área específica y empezar con algo proyectado y terminarlo.”

Volver