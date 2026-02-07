Jorge Borra anunció que Marcos Defendis se quedó con la polla del Club 24 de Abril

7 febrero, 2026 137

En una entrevista realizada a Jorge Borra, socio fundador del Club 24 de Abril y referente histórico de la organización, se confirmó que el sorteo solidario ya tiene un beneficiario. Se trata de Marcos Defendis, vecino de Tres Arroyos, quien se hizo acreedor de un premio de $400.000.

Pese a las expectativas moderadas de algunos sectores, la respuesta de la comunidad fue contundente. Borra detalló que se registraron 5.703 inscriptos, una cifra que calificó como “espectacular”.

“Nuestra estadística indica que siempre se suma entre un 10 y un 20 por ciento más de los anticipados; en esta oportunidad fue un poquitito más del 20 por ciento”, señaló Borra, destacando el fuerte caudal de ventas en las ventanillas del Club Cazadores durante las últimas horas.

Si bien el ganador ya fue notificado telefónicamente, Borra aclaró que el resultado mantiene el carácter de provisorio durante una semana. Este plazo es el estipulado legalmente para atender posibles impugnaciones o reclamos administrativos antes de la ratificación oficial del premio exclusivo.

Más allá de la suerte del ganador, el gran beneficiado de esta edición es el Jardín de Infantes 921. Todo lo recaudado será destinado a esta institución, reforzando una vez más el vínculo entre el Club 24 de Abril y las entidades de servicio de la ciudad.

Volver