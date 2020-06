Jorge Carabajal es el nuevo Secretario de Seguridad de Gonzales Chaves

El intendente de Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, presentó hoy a Jorge Alberto Carabajal como nuevo secretario de Seguridad, luego de una reunión que mantuvieron hoy en la municipalidad y de la que participó también la ex titular de la cartera, Lilian Montes.

Santillán definió al ex comisario inspector Carabajal como un hombre “con gran vocación de servicio”, y que por eso “aceptó este desafío en un momento muy difícil”.



“Es un orgullo que Jorge haya aceptado para acompañarme en la gestión municipal, es también una deuda pendiente que teníamos”, indicó. Y agregó: “Cuando iniciamos la primera gestión de gobierno en 2015 era una de las personas que estaba preparado para ser uno de mis colaboradores”.

El intendente también agradeció a Lilian Montes, y recordó: “Llegue a ser Intendente porque Lilian me lo pidió, y me acompañó siempre, por eso siempre le agradezco”.

También le dedicó palabras de valoración al trabajo de Marcos Orellano al frente de la dirección de Protección Ciudadana, quien está desde el comienzo al frente del área, y que seguirá cumpliendo esta función ahora junto a Carabajal.

Presentación judicial

Por otro parte, Santillán adelantó que hará una presentación judicial sobre una imputación que hizo una persona a través de un audio en redes sociales, la cual ya está identificada.

Lo contó así: “En la imputación dicen que el día 21 de mayo festejé mi cumpleaños con una reunión social de la que estuvo presente el Comisario, entre otros”. El Intendente indicó que eso es falso, y advirtió: “Esta persona va a tener que ratificar o rectificar esa denuncia en la Fiscalía porque la acusación que se hace es que un ´Intendente está violando la cuarentena obligatoria´”.

