Jorge Cardozo, de Balcarce, se quedó con el concurso pesquero del Club Echegoyen

1 marzo, 2020 Leido: 1152

Con una corvina de 3,334 kg. obtenida en la zona de la Virgencita, el pescador oriundo de Balcarce, Jorge José Cardozo, fue el ganador del concurso “Las 6 Horas de Pesca a la Corvina de Mayor Peso” del Club Recreativo Echegoyen, adjudicándose del primer premio, una camioneta Toyota Hilux 4×2.

En segundo lugar quedó el tresarroyense Gastón Aprea, con una pieza de 3,248 kg., mientras que completó el podio Ariel Kohl, de Monte Hermoso, con un ejemplar de 2,788 kg.

En el paralelo de variada, el ganador del primer premio, $100.000, fue Ricardo Nesci, de Sierras Bayas, con un chucho de 16,980 kg. En total hubo 2162 inscriptos.

El ganador del concurso a la corvina de mayor peso, contó sus sensaciones a LU 24 y dijo que “es la primera vez que me inscribo a un concurso, tenía a mi patrón que me ayudó a empezar a pescar. Me enteré por redes sociales, me gustó y vine. Encarné con camarón y langostino”.

Cardozo, se mostró al mismo tiempo muy agradecido con su familia y con la gente que lo apoyó.

Por su parte, Gastón Aprea, que fue quien lideró el concurso hasta las últimas horas, explicó que “estuve en punta por dos o tres horas, estoy muy conforme con el premio, sabía que estaba la posibilidad de bajar del primer puesto porque había mucho pique, estoy muy conforme con el premio”.

“Nunca había ganado un premio”, dijo el tresarroyense que se fue más que conforme con el premio de $200.000 en efectivo.

Clasificación general (corvinas)

1) Jorge Cardozo (Balcarce) – corvina de 3,334 kg. (camioneta Toyota)

2) Gastón Aprea (Tres Arroyos) – corvina de 3,248 kg. ($200.000)

3) Ariel Kohl (Monte Hermoso) – corvina de 2,788 kg. ($100.000)

4) Iván Burgos (La Plata) – corvina de 2,734 kg. ($50.000)

5) Sergio Cambret (Necochea) – corvina de 2,638 kg. ($30.000)

6) Diego Dipierro (Mar del Plata) – corvina de 2,576 kg. ($20.000)

7) Marcelo Justo (Laprida) – corvina de 2,468 kg. ($18.000)

8) Carlos Cordeiro (La Dulce) – corvina de 2,426 kg. ($16.000)

9) Omar Palioni (Bahía Blanca) – corvina de 2,398 kg. ($14.000)

10) Matías Rodríguez (Chaves) – corvina de 2,378 kg. ($12.000)

11) Daniel Heinsua Heins (San Francisco de Bellocq) – corvina de 2,368 kg. ($10.000)

12) Maximiliano Nardi (Bahía Blanca) – corvina de 2,362 kg. ($10.000)

13) Marcos López (Claromecó) – corvina de 2,356 kg. ($10.000)

14) Mariano Flamenco (Cascallares) – corvina de 2,324 kg. ($10.000)

15) Emiliano Hidalgo (La Dulce) – corvina de 2,270 kg. ($10.000)

16) Cesar Esmoulenar (San Cayetano) – corvina de 2,262 kg.

17) Juan Muñoz (Monte Hermoso) – corvina de 2,250 kg.

18) Sebastián Filas (Tres Arroyos) – corvina de 2,240 kg.

19) Horacio Bertazzo (Monte Hermoso) – corvina de 2,200 kg.

20) Adrián Fontana (Trenque Lauquen) – corvina de 2,158 kg.

21) Andrés Duhalde (Tres Arroyos) – corvina de 2,134 kg.

22) Nazareno Cajal (Mar del Plata) – corvina de 2,104 kg.

23) Néstor Tolosa (Tres Arroyos) – corvina de 2,100 kg.

24) Emanuel Arce (Tres Arroyos) – corvina de 2,092 kg.

25) Javier Caroza (Mar del Plata) – corvina de 2,065 kg.

26) Lucas Montero (Tres Arroyos) – corvina de 2,052 kg.

27) Yamil Issin (Quequén) – corvina de 2,016 kg.

28) Daniela Rodríguez (Bahía Blanca) – corvina de 2,010 kg.

29) Federico Gutierrez (Tres Arroyos) – corvina de 2,004 kg.

30) Jonathan Vannieuwenhoven (Tres Arroyos) – corvina de 1,964 kg.

31) Pablo Bozzolo (Necochea) – corvina de 1,960 kg.

32) Daniel Peralta (Claromecó) – corvina de 1,918 kg.

33) Héctor Katlauskas (Tres Arroyos) – corvina de 1,912 kg.

34) Julio Pigreti (Bahía Blanca) – corvina de 1,910 kg.

35) Braian Mining (Coronel Suárez) – corvina de 1,894 kg.

Socio mejor clasificado

1) Daniel Heinsua Heins (San Francisco de Bellocq) – corvina de 2,368 kg.

2) Sebastián Filas (Tres Arroyos) – corvina de 2,240 kg.

3) Jonathan Vannieuwenhoven (Tres Arroyos) – corvina de 1,964 kg.

Damas

1) Daniela Rodríguez (Bahía Blanca) – corvina de 2,010 kg.

2) Samanta Rens (Claromecó) – corvina de 1,856 kg.

3) Yanina Juárez (Carhué) – corvina de 1,614 kg.

Cadetes

1) Joaquín Millana (San Cayetano) – corvina de 1,020 kg.

2) Damián Salvador (La Dulce) – por sorteo.

3) Josiaph Angulo (Olavarría) – por sorteo.

Variada

1) Ricardo Nesci (Sierras Bayas) – chucho de 16,980 kg.

2) Damián Salvador (La Dulce) – chucho de 15,130 kg.

3) Marcelo Arana (Tres Arroyos) – chucho de 8,985 kg.

Sorteos

Por pago anticipado: Matías Ricardo Lourdes (Olavarría) – $100.000

Entre todos los inscriptos: Fabián Soto (Tres Arroyos) – Auto Toyota Etios 0km.

