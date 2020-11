Jorge Formento: uno de los voluntarios de la vacuna Pfizer

11 noviembre, 2020 Leido: 9

El famoso locutor, tomó la decisión de ofrecerse porque ante tantas opiniones y discusiones que no suman respecto a la pandemia “yo quiero estar del lado de los buenos, y quería ayudar”, por ello, en dialogo con LU24 comentó como transita ésta experiencia.

Al momento fueron más de 20.000 las personas que se ofrecieron para ser voluntarios para la aplicación de la vacuna Pfizer, que se encuentra en fase 3, en un principio fueron unos 4000 voluntarios para la aplicación de ésta vacuna en el Hospital Militar, pero también, como se sabe existen otras vacunas en etapa de pruebas.

Si bien los voluntarios no saben si lo que se les aplicó es placebo o efectivamente la vacuna contra el COVID, Formento asegura que no tuvo ningún otro efecto adverso que el que puede generar cualquier vacuna que uno se aplica regularmente, y no tuvo ningún síntoma. En agosto recibió la primer vacuna, en septiembre la segunda y en febrero deberá volver al Hospital Militar que es donde se está aplicando la vacuna Pfizer, y el tratamiento dura dos años para controlar la inmunidad y efectividad que debe producir la misma.

Con respecto a la pandemia, y cómo lo ha tocado en lo personal, luego de que su padre de 91 años muriera despues de que le den el alta tras haber sido positivo de COVID, dijo “acá hay que entender que esto nadie lo ha deseado ni imaginado y tenemos que estar todos juntos para darle batalla a este maldito virus”.

En lo laboral, conserva su trabajo en el Sindicato de Gastronómicos y por el lado de espectáculos y fiestas a las que concurría como locutor, obviamente esta todo parado desde el inicio de la pandemia. Hace una semana comenzó con un programa de radio en Capital Federal, MR fm 89.5.

Volver