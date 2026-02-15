Jorge Haag y el balance que realiza del Balneario San Cayetano

15 febrero, 2026

En un dialogo con LU24, Jorge Haag, delegado municipal del Balneario San Cayetano, trazó un balance sumamente positivo de la actualidad del destino, destacando la transformación que ha vivido la villa balnearia gracias a inversiones estratégicas y una planificación urbana rigurosa. El funcionario subrayó que el gran protagonista de la temporada ha sido el complejo recreativo Aguas del Pinar, que se consolidó como el principal atractivo para los turistas de toda la región, incluyendo visitantes de Necochea y Tres Arroyos que buscan una alternativa al mar en un entorno de microclima y reparo.

La gestión municipal ha puesto el foco en mantener la estética del lugar durante todo el año, sumando iluminación en avenidas clave y mejorando el mobiliario urbano. Según Haag, este cuidado se refleja también en el mercado inmobiliario local: con terrenos que parten de un piso de 50.000 dólares, el balneario ha desarrollado un estilo arquitectónico distintivo, compuesto por viviendas de gran categoría que lo diferencian de otros puntos de la costa atlántica. Para garantizar que este crecimiento no colapse la infraestructura, el municipio mantiene una política de remates de lotes muy limitada, asegurando que la provisión de servicios acompañe cada nueva edificación.

A pesar del éxito estival y de un invierno que mostró un inusual movimiento de vehículos 4×4 y ocupación en cabañas, el delegado se mostró cauto respecto a los proyectos para el 2026. Haag reconoció que el contexto económico actual exige una administración austera de los recursos, por lo que las próximas inversiones se centrarán en optimizar lo ya existente en Aguas del Pinar. No obstante, admitió que entre las demandas prioritarias de los turistas figuran la mejora de la conectividad telefónica y un acceso vial más directo, gestiones que dependen de acuerdos con empresas privadas y organismos provinciales.

