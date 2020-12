Jorge Sentis: “Fue una nota excepcional” sobre el informe de TN del costado solidario de Maradona

A un mes de la desaparición física de Diego Armando Maradona, en el día de ayer, salió al aire el programa de TN en el cual se presentó un informe con una serie de notas en el que se muestra el costado solidario de “El Pelusa”, del que Tres Arroyos y Caminemos Juntos, y la zona pudo ser testigo.



Según Sentis, luego de participar, y finalmente ver la publicación del informe en el canal TN, expresó “nos gustó mucho, fue una nota excepcional, es un gusto verlos trabajar, como hacen las notas, como la editan, y llevar esta noticia tan importante que mucha gente no la conocía, el costado solidario de Diego”.

“Nosotros no podíamos funcionar, porque no teníamos una propiedad que era lo que necesitábamos para comenzar a funcionar como Centro de Día, gracias al aporte de Diego pudimos por medio de ese partido, pudimos juntar los fondos para comprar la casa en la que estamos funcionando” recordó Jorge Sentis, fundador de Caminemos Juntos, y uno de los propulsores del evento que generó que Diego pudiera colaborar con la organización, “si no hubiese sido por Diego, la historia hubiese sido otra” agregó.

El representante del Centro de Día comentó a LU24 que “justo cuando estaban los chicos de TN acá filmando, nos llega la noticia de que la provincia nos habilita para funcionar con el hogar de permanencia, ahora nos falta la habilitación nacional, nosotros nos financiamos con las obras sociales, algunos van a estar becados” e indicó que tendrá disponibilidad para 18 personas.

Por otro parte, indicó que “que un medio como TN del cual se hacen eco otros medios, es una señal muy importante en argentina la de Canal 13 y TN y esto ayuda, y nos da a conocer” y en ese sentido, mencionó “que venga TN a una pequeña ciudad de la provincia, del país, nos hace conocer y eso ayuda un montón”.

En cuanto al informe, manifestó que “esto se va a pasar, por Flow durante diez días, por TN común, anoche, hoy y probablemente un par de días más, pero en Flow va a estar durante diez días”.

