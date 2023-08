Jorge “Zoco” Ansa: “No se puede prometer lo que no se cumplirá”

2 agosto, 2023

El precandidato a concejal en tercer lugar por Compromiso Vecinal, Jorge “Zoco” Ansa, de visita en LU 24, apuntó a no hacer falsas promesas de cara a las elecciones PASO.

“No vengo de la política y me cambió la visión: es un antes y un después”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que “al venir del lado del ciudadano común, no se me hace tan difícil entender a la gente y tratar de satisfacer las necesidades que tiene cada uno”.

“Hay cosas que se pueden hacer a corto y mediano plazo, otras a futuro, y algunas que no son posibles. El mensaje es muy claro: no podemos prometer lo que no se puede cumplir”, subrayó.

Oriundo de Orense, integró la Sociedad de Fomento de la localidad y durante un tiempo prolongado estuvo vinculado al Club Alumni. “Me gustaría mucho trabajar en deportes, turismo y cultura”, concluyó.

Volver