Jornada abierta, Centro Cultural La Casona a cargo del grupo La Flor Del Perdido

21 octubre, 2025 0

Desde el grupo La Flor Del Perdido invitan a la comunidad para participar de la jornada a realizarse este viernes a las 19 en el Centro Cultural “La Casona”, bajo el lema “La Potencialidad Del Turismo Rural de El Perdido y alrededores”.

El cronograma será el siguiente:

En primer lugar, realizaremos un charla de bienvenida para todos los presentes, luego continuaremos con la disertación sobre los beneficios que genera el turismo rural a cargo de María Isabel Haag quien integra el Departamento de Turismo en la Universidad Nacional del Sur.

Siguiendo con una presentación sobre las experiencias vividas a cargo los integrantes del grupo, charla reflexiva finalizando la Jornada con un cierre especial.

Volver