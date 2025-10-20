Jornada abierta para conmemorar el día Mundial de Salud Mental

Este viernes, de 16 a 18 en la Plaza del Árbol, realizarán una jornada abierta para la comunidad, bajo el Lema “Compartimos vulnerabilidades y defendemos nuestra Salud Mental”. La misma, se llevará a cabo en el marco del día Mundial de Salud Mental, organizada por la Mesa de Gestión en Salud Mental y otras instituciones Tresarroyenses.



Anahí Peetoom coordinadora de la Mesa de Gestión en Salud Mental dialogó con LU 24 y dijo “dicha propuesta se generó con el objetivo de generar políticas públicas que favorezcan la promoción, prevención y asistencia ante las situaciones que aborden la Salud Mental en la comunidad Tresarroyense”.

“En esta ocasión, nos acercaremos a la comunidad para contar nuestro trabajo y realizar actividades con el fin de concientizar sobre la importancia de la salud mental para todos”.

“Nuestra institución se reúne una vez por mes, con los diferentes representantes de las distintas instituciones especializadas en Salud Mental”, mencionó.

“Preparamos distintas propuestas Recreativas, Culturales, Musicales, además explicaremos como hacemos nuestro trabajo, invitamos a toda la comunidad, deseamos que el día este lindo y pasemos una jornada muy linda”, explicó.

“Todos necesitamos acceder a los mejores servicios de Salud Mental, como un derecho muy importante para cuidar nuestra mente y padecimientos emocionales, hay que ocuparnos de dichas cuestiones, mejorando nuestra calidad de vida”, concluyó.

