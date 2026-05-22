Jornada Comunitaria en el Santa Teresita: súmate a pintar el CAPS

22 mayo, 2026 61

Desde la Secretaría de Desarrollo Social y el Centro Municipal de Salud invitan a la comunidad para sumarse a la Jornada Comunitaria en el Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio Santa Teresita, una propuesta solidaria y participativa destinada a promover los espacios de salud como lugares de encuentro para toda la comunidad.

La actividad busca promover los lazos sociales entendiendo que entre todos es posible construir espacios donde el cuidado y los vínculos saludables sean el centro de la vida comunitaria.

Dicha convocatoria está abierta a vecinos, instituciones, jóvenes, adultos y niños, con el objetivo de compartir una jornada de encuentro y colaboración, el sábado 30 de mayo, de 9:00 a 15:00 hs en el CAPS Santa Teresita, ubicado en Rauch 1650. Sumarse es construir comunidad.

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