Jornada de castraciones masivas en Plaza San Martín

5 mayo, 2026 83

Desde la Municipalidad de Tres Arroyos informan que el próximo miércoles 13 de mayo de 8 a 16 se llevará a cabo una jornada de castraciones masivas en la Plaza San Martín.

La actividad es organizada por la Dirección de Bromatología y Zoonosis, como parte de la conmemoración del Día del Animal, y contará con el acompañamiento de la organización PACMA y proteccionistas independientes.

Estas campañas tienen como principal objetivo promover el bienestar animal, fomentar la tenencia responsable y continuar trabajando en el control poblacional de perros y gatos de manera segura y gratuita.

El Municipio destaca la importancia del trabajo conjunto con instituciones y vecinos comprometidos con el cuidado de las mascotas de la comunidad.

Volver