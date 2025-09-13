Jornada de Cierre de la Fiesta del Turismo Rural en Bellocq

Este domingo, será la segunda jornada y el cierre de la segunda edición de la Fiesta del Turismo Rural, que se realiza en San Francisco de Bellocq.

Las actividades previstas son las siguientes:

8:30: Misa en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes.

9:30: Procesión con la Virgen hasta el predio de la Fiesta.

10:00 presentación del foto libro “Bellocq” del fotógrafo Leo Martino en la Carpa Institucional.

10:50: Inauguración muestra fotográfica digital de la pre- fiesta, en la carpa.

11:00: Recorrida histórica desde el Monumento a los Colonos hasta la Ex Estación del Ferrocarril con María Angélica Chamús y Héctor Somovilla.

12:00: Fiesta Popular, con Arrullo Folk, Once al alba, El Otro Pez, Cerro 7 Colores, Bombos Legüeros, Eugenia Cardozo, Pancho Santarén, Facón y Los del Fuego.

