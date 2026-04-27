Jornada de cultivos de gruesa en la Chacra de Barrow

27 abril, 2026 0

Desde la Chacra Experimental Integrada de Barrow se informa que el miércoles 6 de mayo, de 9:30 a 13:00 se realizará en su sede de Ruta 3 Km., 487,5, la jornada a campo para cultivos de gruesa.

La actividad es organizada por el INTA, el CRIATA(Centro Regional de Ingenieros Agrónomos de Tres Arroyos) el CIAFPBA(Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires) y el Ministerio de Desarrollo Agrario.

Se prevén distintas disertaciones a cargo de profesionales de la Chacra y de Coronel Suárez, para hablar sobre el comportamiento de variedades de soja, maíz y sorgo, raigrass tolerante, herbicidas pre y post emergentes al maíz y costos y márgenes comparados en el escenario actual.

Por informes, enviar mail a [email protected]

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