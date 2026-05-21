Jornada de limpieza en la playa de Monte Hermoso

21 mayo, 2026 0

El coordinador y cofundador del programa Playas Limpias en Monte Hermoso, Rubén Cordi, habló con LU 24 para referirse a la convocatoria que se realiza para el lunes 25, feriado nacional, a la comunidad montehermoseña para colaborar con la limpieza de las playas del frente costero de esa localidad, sobre todo en los sectores más alejados, de la basura y elementos que dejó el temporal de días pasados.

“El trabajo grueso lo tuvo la parte urbana, que estuvo a cargo de la Municipalidad, y nosotros proponemos la limpieza en las playas más alejadas, con dos puntos de acceso: en Monte Hermoso será donde se festeja el Fin de Año, en tanto en Sauce Grande en la bajada”, explicó Cordi.

“Invito a pasar por nuestro Instagram que es @playaslimpiasmh, y también a acompañar la propuesta para dejar en condiciones la playa”, cerró.

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