Jornada de música con Néstor Crespo en el Conservatorio

10 septiembre, 2025 0

El viernes 26 de septiembre, el Conservatorio de Música será escenario de una propuesta abierta a toda la comunidad con la presencia del reconocido músico y docente, Néstor Crespo. Para ello, LU 24 recibió la visita en los estudios radiales de Sergio Troiano, profesor del Conservatorio.

Troiano adelantó que Crespo dictará un taller de improvisación y armonía a las 16 horas, con un costo de 10.000 pesos y, más tarde, a las 19, brindará una charla gratuita en la que compartirá experiencias, responderá preguntas e intercambiará ideas con los asistentes.

Además, la jornada se completa con un concierto en la Estación, dentro del ciclo de jazz que Troiano organiza mensualmente con el auspicio del Municipio.

Troiano destacó que esta será también una oportunidad para que la comunidad conozca las nuevas instalaciones del Conservatorio, que cuentan con aulas más amplias, mayor capacidad, buffet y espacios de encuentro. “Es una obra preciosa que realmente impacta y que brinda comodidad a los estudiantes que llegan desde distintas localidades de la región”, aseguró.

“Es una presencia de lujo, alguien que puede hablar de muchos temas y compartir su experiencia. Invitamos a todos a sumarse”, concluyó Troiano.

¿Quién es Néstor Crespo?

Primeramente, es un docente y profesional de la música.

(1986) Cofundador de la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA) ocupando el cargo de profesor titular de la cátedra guitarra jazz.

(2008) Crea y dirige la Editorial Digital de Música Serie 20 & 20, en la cual edita hasta el momento 24 libros.

(2010) Profesor de las Cátedras Armonía Funcional I y II Virtual (Departamento de Artes Musicales y Sonoras) dependiente de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) Licenciatura en Música.

(2010) Profesor de las Cátedras de Cifrado I y II (Departamento de Artes Musicales y Sonoras) dependiente de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) Tecnicatura en Arreglos Musicales.

(2013 – 2014) El EDAMus (Editorial del Departamento de Artes Musicales y Sonoras) dependiente de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) edita dos de sus libros: Armonía Funcional 1 y 2 en la Música Popular.

Durante los años 80 integra diferentes agrupaciones de jazz presentándose en las más prestigiosas salas y clubes de jazz de Buenos Aires y del interior del país.

En 1989 reside en Palma de Mallorca (España) trabajando con músicos europeos en el ambiente del jazz.

A comienzos de los años 90 crea “El Tranvía Tango” con el cual graba 9 CD’s en Argentina y Europa. Realiza de manera ininterrumpida más de 25 giras europeas con un promedio de 80 conciertos anuales, actuando en las más importantes salas de conciertos, centros culturales, teatros, etc.

Ha recibido importantes premios tanto en la Argentina como en el exterior: Premios ACE (Asociación Cronistas del Espectáculo) como Mejor Grupo de Tango, Premio Tango Futuro otorgado por la Academia Alemana de Tango (Stuttgart, Alemania). El CD Ocre Buenos Aires, recibe el premio Mejor CD otorgado por la prestigiosa revista La Frontera (Estocolmo, Suecia), etc.

Ha dictado numerosas clínicas sobre Improvisación y Armonía Funcional en la Música Popular en prestigiosos centros de estudios como, por ejemplo: Hochshule für Musik Karlsruhe (Alemania), Conservatorio de Palma de Mallorca y Las Aulas (Barcelona, España), como así también clínicas sobre Elementos del Tango, en Alemania y Suiza organizadas por la Academia Alemana de Tango (Stuttgart – Alemania)

Ha compartido escenarios con músicos de la talla del Sexteto Mayor, Daniel Binelli (bandoneonísta de Astor Piazzolla), el bandoneonísta Alfredo Marcucci, los cantantes, José Ángel Trelles, María Graña, etc.

Asimismo, se ha desempeñado como Arreglador y Director Musical del cantante de tango Omar Mollo y guitarrista del cantante, bandoneonista y compositor Rubén Juárez.

Compone la música del programa Visión Siete Internacional ganador del premio Martin Fierro 2009 el cual se emitió durante 10 años en la TV Pública – Argentina.

