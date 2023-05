Jornada de “Nuevas perspectivas en torno a la ley de agroquímicos y buenas prácticas agrícolas”

20 mayo, 2023

Este lunes, se llevará a cabo la jornada de “Nuevas perspectivas en torno a la ley de agroquímicos y buenas prácticas agrícolas” en el predio de La Sociedad Rural de Tres Arroyos. En este contexto, Sebastián Tubía, actual vicepresidente de la entidad, habló con LU24 y comentó sobre los preparativos de cara al evento, “la jornada comenzará a las 19 y vendrá gente del INTA, del Ministerio de Desarrollo Agrario, gente de la Chacra Experimental Integrada Barrow. La idea es poder debatir e intercambiar opiniones sobre esta ley de agroquímicos con gente especializada en el tema. Cada uno debe ser responsable con el trabajo que realiza y esto va desde el productor hasta el aplicador, para poder hacerla bien y de manera responsable. Hace un tiempo se habla de este tema y personas que habían estado en otros países más desarrollados, comentaban que se aplica bien la ley cuando alguien no actúa como es debido y todo funciona perfecto.”

Cabe destacar, que, para inscribirse, las personas se pueden acercar a la sede de Calle Moreno y Carlos Pellegrini o a través de un correo que hay en la página web. Inclusive también, se podrá acceder a la inscripción en el lugar.

Los disertantes en esta jornada, serán:

• Abg. Viviana Di Marzio – Directora Provincial de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de los Recursos Naturales – Ministerio de Desarrollo Agrario Pcia. de Bs. As.

• Sr. Carlos Otaegui Galarraga – Director de Fiscalización Vegetal – Ministerio de Desarrollo Agrario Pcia. de Bs. As.

• Sr. Daniel Ignacio Adrogué – Director de Cereales y Oleaginosas – Ministerio de Desarrollo Agrario Pcia. de Bs. As.

• Ing. Agr. Lorena Ceriani – Responsable Delegación Regional Fitosanitaria XI – Sede Tres Arroyos – Dirección de Fiscalización Vegetal – MDA Pcia. de Bs. As. MP 00374 CIAFBA

Ing. Agr. Pablo Jose Errazu – Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires (CIAFBA)MP 00017 CIAFBA



