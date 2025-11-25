Jornada del IPCVA en Tres Arroyos

Desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina prepararon para este miércoles una nueva jornada titulada Tecnologías y manejo para una nueva Ganadería, en el establecimiento “La María Luisa” de Fernando Briones, Km 28 sobre Ruta 73 entre San Francisco de Bellocq y Ruta 228.

Luis Ferre será uno de los disertantes, desde LU 24 lo contactamos para que brinde más detalles sobre dicha propuesta y dijo “invitamos al público que desee acercarse, además participarán integrantes del INTA”

“Por mi parte, la charla será sobre Reproducción, Programas de Inseminación a tiempo fijo, con el fin de refrescar algunos conceptos y que todos se preparen para la siguiente campaña”, anticipó.

“Nuestra idea es compartir cada experiencia vivida durante mi carrera, en busca de que el productor cuente con la mayor información disponible, logrando los mejores resultados”.

“Fernando Briones acompañado de su equipo técnico quienes también darán una charla sobre los datos productivos y tareas que practican en su establecimiento”, detalló.

“También realizaremos un balance de este año y proyectaremos las tareas para el próximo año”, informó y resaltó que “la ganadería en Argentina esta en su mejor momento, los precios se mantienen sólidos y la demanda continúa aumentando, permitiéndonos proyectar un futuro interesante para nuestro rubro”.

Los interesados deben inscribirse previamente en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf07RUpRS93sFQYe3TX64IVCjem3ipmu3aIt5ynTiizNxipuQ/viewform

