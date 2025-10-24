Jornada “Incluir en movimiento” llega a Tres Arroyos

Este sábado 25 de octubre desde las 15:30, la Plaza San Martín será el punto de encuentro para disfrutar de una nueva jornada de “Incluir en Movimiento”, una propuesta impulsada por el Banco Provincia junto a la Municipalidad de Tres Arroyos, pensada para toda la comunidad.

La iniciativa busca generar espacios de encuentro, aprendizaje y disfrute, con actividades recreativas, culturales y educativas para todas las edades. Habrá juegos, charlas, música en vivo, shows de títeres y propuestas artísticas, además de un espacio para compartir en ronda con mate y cosas ricas.

El programa tiene como objetivo acercar herramientas financieras, promover el uso responsable de la Cuenta DNI, brindar charlas sobre seguridad digital y concientizar sobre temas actuales como las apuestas online y la ludopatía, combinando información útil con actividades recreativas.

Para cerrar la jornada, el escenario contará con la energía y el talento de Pancho Santarén y la banda Houston y Los Problemas, que pondrán tanto música cómo alegría en una tarde de encuentro.

Los esperamos para disfrutar juntos de una jornada donde divertirse y aprender es posible.

