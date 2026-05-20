Jornada local por las consecuencias del desfinanciamiento en Salud (video)

20 mayo, 2026 1

Promotores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, junto a la Oficina de Acceso y Derecho a la Salud de la Provincia, realizaron en Tres Arroyos una jornada de sensibilización y visibilización dirigida a la comunidad, para informar informar y generar conciencia sobre las consecuencias que está produciendo el desfinanciamiento de las políticas públicas sanitarias impulsado por el Gobierno Nacional y el fuerte ajuste que hoy recae sobre el sistema de salud, afectando directamente el acceso de la población a derechos esenciales.

“Desde hace tiempo, distintos sectores del ámbito sanitario venimos sosteniendo reclamos frente a los recortes y al desfinanciamiento del área en todo el país. Sin embargo, el decreto publicado la semana pasada por el Gobierno Nacional, que implica un ajuste adicional de 63 mil millones de pesos, profundizó la preocupación y terminó de impulsar la movilización”, destacaron en un comunicado.

Durante la jornada también se llevó adelante una campaña de recolección de firmas de adhesión al petitorio nacional en defensa de la salud pública, donde vecinos pudieron acompañar con su firma los principales reclamos del sector.

Ejes centrales del petitorio:

No al cierre o desfinanciamiento del Programa Remediar, garantizando el acceso a medicamentos esenciales para toda la población.

No al desfinanciamiento del PAMI ni a la imposición de topes, defendiendo la cobertura integral y la atención digna de nuestras y nuestros adultos mayores.

No al desguace o desfinanciamiento del Programa Nacional de Inmunizaciones, asegurando la provisión de vacunas para toda la población, especialmente para los grupos de riesgo.

No al retroceso en las políticas de Salud Mental.

Desde la organización remarcaron que “defender la salud pública es defender un derecho fundamental”, y convocaron “a la comunidad a continuar participando y acompañando las acciones colectivas en defensa de un sistema sanitario accesible, equitativo y de calidad para todos”.

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