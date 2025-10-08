Jornada “Semana Tranqueras” en la Chacra Experimental Integrada Barrow

8 octubre, 2025 0

En el marco del programa Tranqueras Abiertas del Ministerio de Desarrollo Agrario, la Chacra Experimental Integrada Barrow (INTA – MDA) abrió sus puertas para compartir una jornada de intercambio y aprendizaje con estudiantes, productores e instituciones de Tres Arroyos.

Durante la actividad, los visitantes recorrieron distintos sectores de la Chacra para conocer el trabajo integral que allí se desarrolla, vinculando investigación, extensión y producción sustentable.

Las recorridas incluyeron los ensayos de mejoramiento vegetal y comparativos de rendimiento, donde se presentaron los trabajos en trigo pan (a cargo del Ing. Agr. Francisco Di Panne), trigo candeal (Ing. Agr. Daniela Russi) y avena (Ing. Agr. Nahuel Rodríguez).

También se visitó el módulo agroecológico, donde se abordó la producción bajo sistemas de agricultura regenerativa, a cargo del Ing. Agr. Martín Zamora y la Lic. en Gestión Ambiental Alejandra López. Luego, el Ing. Agr. Cristian Appella compartió los avances en cultivos alternativos, como lupino, arveja y colza, y el Ing. Agr. Haroldo Herrera expuso sobre producción hortícola agroecológica.

La jornada continuó con una charla sobre gestión de residuos orgánicos y economía circular, con la participación de estudiantes de la EATA, quienes presentaron su experiencia en el aprovechamiento de residuos generados en la escuela, a cargo de la Lic. en Tecnología Ambiental Karina García.

Más tarde, la Soc. Soledad González Ferrín presentó su estudio sobre las preferencias en el consumo de frutas y verduras locales, mientras que la Dra. en Geografía Andrea Scavone abordó el uso de geotecnología y datos aplicados al sector agropecuario.

Finalmente, la Ing. Agr. Jimena Berriolo compartió información sobre la estación meteorológica y los servicios climáticos que la Chacra pone a disposición de productores y de la comunidad.

También estuvo presente el Director de Cereales y Oleaginosas del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Ing. Agr. Ramón Campomane, quien presentó los programas del MDA destinados a fortalecer la producción y el desarrollo agropecuario bonaerense.

La jornada cerró con un balance muy positivo, destacando la amplia participación y el interés del público en las distintas temáticas abordadas, y reafirmando el compromiso de la Chacra Barrow con la investigación aplicada, la innovación y la vinculación con el territorio.

info y fotos: Carolina Anicelle – CHEI Barrow

