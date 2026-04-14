Jornada Técnica Ganadera en la Expo Balcarce 2026

14 abril, 2026 0

Bajo la premisa “Producir más y mejor” desde una perspectiva sustentable, este viernes se desarrollará en el salón de convenciones de la Rural de Balcarce una jornada productiva con diversos especialistas en ganadería.

Entre las disertaciones previstas se abordarán temáticas como eficiencia en cría e invernada, incremento del peso de faena, sanidad animal, enfermedades venéreas, genómica aplicada y balance de carbono en sistemas productivos.

La charla de cierre correrá por cuenta del reconocido analista ganadero Víctor Tonelli, quien disertará sobre “La nueva era de la ganadería: oportunidades y desafíos”.

La entrada es libre y gratuita.

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