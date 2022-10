José Bartolini, único oferente de Borneo: “no soy testaferro de nadie, estoy esperando para poder empezar a trabajar”

14 octubre, 2022

El único oferente en la licitación para el ex parador Borneo y propietario de un hostel estudiantil en lo que fuera el Hotel La Catalana, además de otros servicios para empresas que presta desde hace tiempo, dialogó hoy con LU 24 y contó por qué se presentó a la compulsa y qué proyecto tiene previsto desarrollar en la playa. “Mi actividad es otra, pero lo comenté con un amigo que siempre estuvo interesado en prestar servicios en la playa, aunque tiene otra ocupación igual que nosotros, y le pareció una buena idea explotarlo en familia, que es como siempre hago todo, y por esa razón empezamos a armar todo y me presenté; por supuesto no sabía ni dependió de mí haberme convertido en el único oferente ni tampoco la forma en que se politizó esto después. Pero acá estamos, a la espera”, dijo José Bartolini, que aguarda el tratamiento de su propuesta en el Concejo.

Con respecto a los cuestionamientos que partieron de algunos ediles respecto a su capacidad económica para llevar adelante la obra, Bartolini consideró que “esto no fue por una cuestión personal; quizá sucedió que no leyeron el pliego. No dice en ningún momento qué condición debe tener el oferente frente al IVA; y además erraron la categoría de Monotributo que me atribuyeron. No soy testaferro de nadie, eso es una falta de respeto, siempre trabajo en familia y con mi señora”.

Sobre el futuro parador, aseguró que “lo llevaremos adelante en dos pasos, porque obviamente con todo lo que se va dilatando esto, es imposible llegar. Va a haber una primera etapa, que comenzaremos ni bien nos informen qué pasó con el proyecto, porque no nos vamos a poner a hacer cosas si no somos ganadores”.

Volver