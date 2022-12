José C. Paz: Kicillof e Ishii inauguraron la Escuela Primaria N°41

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes el acto de inauguración de la Escuela Primaria N°41 del municipio de José C. Paz, junto al intendente local, Mario Ishii; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el secretario municipal de Educación, Ciencia y Tecnología, Mario Martínez; y la directora de la institución, Natalia Villegas.

En ese marco, Kicillof destacó que “esta es una escuela digna, hermosa, que les va a cambiar la vida a miles de pibes y pibas de José C. Paz”. “Forma parte de una fuerte inversión en materia de infraestructura escolar que llevamos adelante desde el primer día y que, pese a todas las dificultades, nos ha permitido terminar más de 5 mil obras y construir 123 nuevos edificios”, agregó

En ese sentido, el Gobernador señaló que “sabemos que falta mucho por hacer, pero la educación pública ha vuelto a ser una prioridad en la provincia de Buenos Aires”. “Esta nueva escuela es posible porque para nosotros donde hay una necesidad no hay un costo imposible de afrontar, sino un derecho de nuestro pueblo y una obligación del Estado para hacerlo efectivo”, añadió.

Producto de una inversión de $51 millones, se construyó la escuela para sumar una nueva institución educativa en el barrio Néstor Kirchner. Con una superficie de 1.145 metros cuadrados, cuenta con seis aulas, baños, dirección, salón de usos múltiples, cocina, área administrativa y un campo deportivo. Comenzará a funcionar a partir del ciclo lectivo del año próximo, con una capacidad para 216 alumnos y alumnas, en tanto que en la misma manzana se realizan obras para conformar un polo educativo que incluya también un jardín y una escuela técnica.

Asimismo, Sileoni destacó que “iniciamos el año inaugurando escuelas y lo vamos a cerrar de la misma forma, ya que es un modo de rendir tributo a lo que nos pide la sociedad, que es esforzarnos por la educación”. “La Provincia ha puesto nuevamente a la educación pública en el centro: más allá de los ladrillos y la infraestructura, aquí lo que se construye son más oportunidades para los chicos y las chicas bonaerenses”, expresó.

En el marco de Escuelas a la Obra, este martes también se inauguró el nuevo edificio de la escuela secundaria N°2 del barrio Los Molinos en el municipio de Salto.

Por su parte, el intendente Ishii remarcó: “Este barrio que hemos construido junto a cooperativas y el pueblo de José C. Paz finalmente contará con la escuela primaria que hemos esperado durante mucho tiempo”. “Se está construyendo otra institución educativa al lado y seguimos trabajando para que los chicos y las chicas de nuestro municipio empiecen su formación en el jardín y la concluyan en la universidad pública para tener un futuro mejor”, dijo.

Desde la puesta en marcha del programa Escuelas a la Obra, en el distrito se destinaron $147 millones para refaccionar 12 edificios; $51 millones para la instalación de gas, provisión y colocación de calefactores en 18 escuelas; y $20 millones en tareas de impermeabilización de cubiertas y arreglos de sanitarios en 35 establecimientos.

Por último, Kicillof resaltó que “esta institución, junto al proyecto para la construcción del Parque Industrial, forma parte de un proyecto para que haya más formación, educación y trabajo en José C. Paz”.

Estuvieron presentes también el jefe de Gabinete de la Dirección General de Cultura y Educación, Pablo Urquiza; el subsecretario de Infraestructura, Ariel Lambezatel; director provincial de Consejos Escolares y Coordinación Institucional, Alejandro Perrone; la senadora provincial María Reigada; el rector de la Universidad Nacional José C. Paz, Darío Kusinsky; y el inspector Jefe Regional Gustavo Copes.

