José “Crotito” Morante, un histórico de “Las 24”

11 febrero, 2023

El suarense José Luis Morante hace 38 años que participa del concurso pesquero junto a su Ford A modelo 1928, y dio testimonio de su presencia en esta 61 edición, a LU 24.

“Un abrazo a todos que tanto me aprecian, a Eduardo del Club Cazadores; yo charlo mucho con Darío, el hermano que es camionero” dijo “Crotito” apodo con el que lo conocen en su ciudad.

“Vinimos con la chofer, mi hija Gloria y una amiga de ella, mucama del Hospital que se criaron en el barrio, y otra hija que está en Luz y Fuerza con su familia, la Ford A se portó bien, aunque tuvimos un problemita con el dínamo que me lo arreglaron en el Camping” agregó.

“No hay palabras, nunca gané nada, sí el aprecio de ustedes, no puedo creer que se haya enterado tanta gente”, relató.

“Vamos a pescar un poquito más adelante del segundo salto, fui muy bien recibido por los periodistas, el delegado, cómo no voy a estar agradecido, me acuerdo siempre de Coca y Eduardo Cenci”, sostuvo y dejó “un saludo a todos mis familiares y amigos pescadores de Coronel Suárez, a los chicos de mi pueblo y a todos los que me desearon suerte”

