José Dam: “lo hecho por la Vial es fruto del trabajo de muchos años”

5 febrero, 2024

José Dam, presidente de la Comisión Vial, habló este lunes por la mañana con LU 24 y se refirió a la solicitud que se dio en estas últimas semanas de pedir una actualización de la tasa vial que fue aprobada en diciembre pasado en el Presupuesto 2024.

“Esto arranca con los presupuestos que siempre se hicieron en la Vial pensando en el año que se viene. Ya cuando se votó el año pasado en el Concejo Deliberante y se aumentó el presupuesto, nos dimos cuenta que con lo que se venía íbamos a tener un grave problema”, comentó Dam.

Y sobre la respuesta de los productores, agregó: “Cuando hicimos un repaso entre todos consultando a los conocidos, la gran mayoría coincidimos en que estaban de acuerdo con la forma en que estaba, no podíamos cumplir los objetivos. Nosotros siempre tratamos de mantener el promedio del valor en el kilo de cereal y que no nos pasemos. En el caso de los últimos años, en trigo era un poco más de los 28kg, en soja un poco más de los 20 kg, en girasol un poco más de los 23kg y en carne alrededor de los 3kg.”

A su vez, y acerca de cómo esto influyó en los caminos de Tres Arroyos, destacó: “esto es fruto del trabajo desde hace muchos años, empezando por Carlos Sánchez cuando estuvo en el cargo de director, seguido por Poggi y hoy con Martín Maldonado al mando. Tratamos de que no se politice, yo en su momento me retiré y no figuraba en nada por ese mismo tema.”

