José Garibotti: "creemos en un Estado municipal presente en todas las áreas"

“Creemos en un Estado municipal presente en todas las áreas”, aseguró José Garibotti, titular del área de Producción del municipio de Adolfo Gonzales Chaves y primer candidato a concejal por el Frente de Todos. Y en este sentido, describió avances en el Parque Industrial, en el sistema de salud y la mirada integral sobre cuestiones vinculadas a discapacidad, educación, entre otras; y en seguridad pública.



“Estamos con un importante avance en la venta de lotes para el Parque Industrial, con cuatro empresas que ya concretaron la compra y dos más que están solicitando instalarse. En salud, la transformación estructural y la inversión son muy importantes: se instaló la planta de oxígeno, que permitió la creación de la Unidad de Terapia Intensiva en la que se salvó la vida de 4 vecinos; ya está la orden de compra para un tomógrafo y trabajamos con los arquitectos en el lugar donde va a funcionar, y además un equipo de rayos para De la Garma. Pero tenemos una visión global de la salud, no solo creemos que hay que contar con un hospital donde atender las necesidades sanitarias, sino que además entendemos que hay que apuntar a otros espacios, como el Centro de Día para 70 concurrentes que está funcionando para personas con discapacidad, y el centro de niñez, además de 32 acompañantes terapéuticos que abordan, en las viviendas de las propias personas, las problemáticas propias de la discapacidad y su impacto en las familias”, describió Garibotti.

Finalmente, sostuvo que “en materia de educación pública, es importante destacar el sistema de combis para trasladar estudiantes a Tres Arroyos, lo que permite que no se desarraiguen de la localidad. Y también hemos generado una intervención exitosa en la seguridad pública, con un centro de monitoreo de excelencia con 103 cámaras y 6 lectores de patentes, con bajo índice delictivo y un alto índice de esclarecimiento gracias a la articulación con la Policía y la Ayudantía Fiscal. Y estamos poniendo en marcha un sistema de alerta vecinal que con una aplicación telefónica les permitirá a los vecinos no sólo comunicarse ante emergencias policiales, de bomberos, salud y violencia de género”, apuntó el funcionario.

“Tenemos un equipo de gobierno que ha estado a la altura de las circunstancias difíciles con coraje y determinación, y necesitamos el apoyo del voto para poder seguir llevando adelante los proyectos del intendente Santillán”, concluyó Garibotti.

