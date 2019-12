José Jurado Jaime es Agua Clara: “Siempre me agradó la inventiva desde chico”

José Jurado es Agua Clara 2019 por sus innumerables inventos, patentados en su gran mayoría, y varios de ellos, fabricados y explotados comercialmente por él mismo.

Tiene (93 años), es Andaluz, vino a la Argentina cuando tenía 3 años. Volvió un corto tiempo a España cuando su padre sacó la lotería. Inventor desde chico.

Sus trabajos se reconocen por la excelente terminación y detalle. Tanto elaborando: dibujos (paisajes realistas camperos), tallados en piedra (aún hoy algunas se conservan en la gruta de Claromecó), trabajos en plata y oro (anillos, grabados, adornos), en madera, caña, fibra de vidrio, etc.

Trabajó en Istilart, Durando y Amoblamientos YOY. Mecánico Dental en la época de Calabrese, tuvo taller de radiadores, mecánico y chapista. Fundó una Escuela de Manejo. Músico; integró grupos locales como bandoneonista y baterista.

“Siempre me agradó la inventiva desde chico y para mí fue un hobby. Les agradezco mucho, a mi familia le dedico este trofeo. Me siento muy feliz”, expresó tras recibir el premio.

