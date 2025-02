José Lezcano recorre Argentina en bici, pasó por LU 24 y necesita apoyo

13 febrero, 2025 364

El ciclista José Lezcano llegó hasta LU 24 luego de arribar a Tres Arroyos. Viene recorriendo nuestro país desde hace 2 años cuando salió desde Luján hacia las provincias mesopotámicas, luego pasó al noroeste argentino atravesando Chaco, y siguió su derrotero hasta llegar acá.

Su intención era “pedir una mano” para ver si puede renovar su carpa, donde descansa en cada tramo de su viaje, lo que derivó en una charla en los estudios donde contó su experiencia de haber recorrido casi 7000 kilómetros a bordo de “María de los Ángeles” tal es el nombre que le ha dado al rodado, “en homenaje a mi maestra de jardín de infantes”, dijo José quien hoy tiene 39 años.

“La idea es apreciar la cultura real del pueblo, y comprobar que en cada rincón hay distintas visiones, siempre bien recibido por quienes me prestaron ayuda, incluso la bicicleta primera se rompió y me regalaron en la que ando, por lo que apelo a la solidaridad si alguien tiene una carpa que no usa, por ahí tirada en un garage, que me la pueda donar para seguir camino”.

“La idea es llegar hasta Chubut, Neuquén y luego no seguir hasta pasado el invierno”, agregó y sostuvo que “quiero recorrer toda la Argentina”.

Estará este viernes en la Plaza San Martín, esperando “esa mano” que lo trajo a la radio.

En Instagram se lo puede seguir como @labiciyelbicicletero

