José Loizaga y los terribles momentos vividos en la tragedia bahiense

13 marzo, 2025 0

El tresarroyense José Loizaga habló con FM Ilusiones y contó su experiencia en la ayuda a personas mayores en el momento de mayor intensidad de la inundación en Bahía Blanca.

Describió con crudeza los momentos vividos, entre el agua y el barro, tanto en Bahía como en Ingeniero White y citó que “yo cuando salí de casa estaba dispuesto a todo, y si no volvía no volvía, ante la magnitud de lo sucedido”.

“Yo vivo en Barrio Universitario, y al volver ya no teníamos agua, luz, no había para comer ni para comprar porque estaban los negocios bajo agua”.

En el final, mencionó “el estado de necesidad terrible” que vivieron y viven los vecinos bahienses, y el espíritu de reconstrucción que los rodea.

