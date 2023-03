José Luis Gómez responde a De Benedetto: “no son reconocidos como Veteranos de Guerra”

29 marzo, 2023

El ex combatiente José Luis Gómez aclaró conceptos de Julio De Benedetto respecto a sus expresiones a LU 24 y dijo que “ellos no están reconocidos como Veteranos, sino como movilizados que buscan ser reconocidos, y quien debe hacerlo es el Ministerio de Defensa”.

“Para que no haya malos entendidos y que la gente no se confunda, eso es lo que buscamos, porque si no son reconocidos estaríamos avalando algo que no es, ellos buscan un resarcimiento económico, más que un reconocimiento”.

El reconocimiento moral en su momento no se reclamó, haber estado en Malvinas era un castigo, por llamarlo de alguna manera, nadie decía haber estado ahí pero a partir del reconocimiento económico todo el mundo quiere pertenecer y haber estado en el lugar, esto es una apreciación mía y es una posición que tienen muchos que quieren ser reconocidos como Veteranos”.

Volver