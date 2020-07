José Luis Plaza y la ordenanza de paradores: “los técnicos somos tan profesionales como los arquitectos”

23 julio, 2020 Leido: 124

José Luis Plaza, maestro mayor de obra e integrante del Colegio de Técnicos de Tres Arroyos, aseguró que los profesionales que forman parte de esa organización están “en las mismas condiciones que los arquitectos” para ser tenidos en cuenta en el concurso que se realizará, tras aprobarse la ordenanza al respecto, para el diseño de los paradores costeros. Por esta razón han enviado una nota al Ejecutivo y al Concejo Deliberante, proponiendo que se revea la normativa.

“Tenemos las mismas herramientas técnicas que los arquitectos y las podemos utilizar; la profesionalidad cada uno la ejerce como quiere, y el valor intelectual es nato de cada uno, las ideas y la inteligencia no se enseñan”, sostuvo Plaza.

“No queremos entrar en litigios ni cuestionar nada, pero a los técnicos siempre se nos ha dejado de lado en trabajos municipales, provinciales y nacionales pero tenemos un título que nos permite ejercer en cualquier lugar de la Provincia, como los arquitectos y los ingenieros. Pero los concejales conocen las reglas, el Concejo tiene un arquitecto como integrante y él sabe lo que podemos hacer los técnicos, que somos tanto o más profesionales que los arquitectos”, argumentó.

Plaza también advirtió que “la Municipalidad también sabe de la existencia del Colegio de Técnicos y sus incumbencias. Por eso entiendo que si se crea una ordenanza se los tiene que tener en cuenta a todos. De hecho, al actual delegado de Claromecó le envié mi contacto y le puse mi estudio a disposición para lo que él quisiera, y a todos los delegados les he ofrecido mi experiencia para las cosas que necesita Claromecó. No se puede seguir trabajando con gente a dedo, porque de esa manera Tres Arroyos no va a poder seguir creciendo como se debe”.

Volver