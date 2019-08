José María Marcolongo pasó por “Esto es Historia”

“No fue una vocación que naciera tempranamente; en principio quería ser marino y ya descartada esa posibilidad pensaba en ser médico cirujano. Después opté por la pediatría”.

Así lo relató el médico José María Marcolongo en el transcurso del programa “esto es Historia” del que participó como invitado.



Recordó fundamentalmente a su padre, un histórico peluquero de la ciudad y los limitantes económicos que no hubieran permitido cursar una carrera universitaria.

Dijo que trabajó en la sección administrativa del taller de Arosa, en la segunda cuadra de avenida Moreno y luego con la intervención del entonces ministro provincial de Obras Públicas, Ricardo Rudi, ingresó a la Dirección Provincial de Obras Sanitarias, en 1964.

Dos años después logró su traslado a La Plata, de modo que pudo solventarse sus estudios, contando siempre con el apoyo familiar.

Recordó su paso por la escuela 16 y el Colegio Nacional, recibiéndose de perito mercantil. Por un cambio de los programas universitarios, debió dar 15 equivalencias para lograr el bachillerato y luego cursar medicina.

Recibido ya, prestó servicios en el Hospital Pirovano y comenzó su desarrollo profesional de manera privada, a la vez que se iba conformando su propia familia.

Dijo que su familia siempre fue radical y que terminó participando en política tras ser interesado por el entonces concejal Néstor Santiago Rodríguez.

Señaló haberse decepcionado de la actividad política de la que no ha vuelto a participar tras haber cumplido un período como concejal.

Con tres hijos, también incursionó en la docencia en establecimientos locales y próximamente -dijo- dejará sus servicios en el Centro de Educación Física con 30 años de vinculación.

Dedicado a su profesión de manera privada, actualmente estudia italiano y tiene intenciones de estudiar música, a la vez que sostiene contactos con parientes cercanos que se encuentran en Italia.

El programa se inició recordando palabras del Intendente Sánchez señalando el propósito de continuar gestionando la creación de un Departamento Judicial en Tres Arroyos.

Esas declaraciones fueron realizadas en diciembre de 2008, y además recordaba la intención de la Municipalidad de comprar el edificio de La Previsión para el funcionamiento de las dependencias judiciales.

Recordemos que el intento se frustró al haberse dispuesto de una partida fija que no podía excederse y que esa inflexibilidad impidió una compra muy conveniente por una cifra poco superior a aquel tope.

A través de un documental de la RAI, Radio y Televisión Italiana se habló de las variaciones de los índices de natalidad en tiempos de crisis y austeridad.

En esta ocasión se hizo referencia a lo ocurrido en Italia en 1974 donde los nacimientos crecieron en forma exponencial en los tiempos que la península debió atravesar un período de austeridad.

Posteriormente se hizo referencia a la celebración del nonagésimo aniversario de la localidad de San Francisco de Bellocq.

Se habló del desarrollo del exitoso conversatorio celebrado el último lunes en el Club Recreativo Echegoyen, con una gran participación de la población.

En ese sentido se difundió una de las anécdotas contadas allí en relación con situaciones producidas muchos años atrás.

También se hizo referencia a lo que ocurría en la localidad hacia 1931, dos años después de la fundación, que fue coincidente con la llegada del ferrocarril.

Precisamente el Ferrocarril del Sud había hecho un relevamiento detallado de lo que ocurría allí, mencionando que recién comenzaba la construcción de viviendas de material.

Se tenía una población de 800 personas y las casas se erigían de madera y chapa pero ya había un fuerte impulso comercial especialmente vinculado a las actividades agropecuarias.

En el segmento deportivo, se difundieron goles concretados en partidos celebrados oportunamente. De 1989 entre Alumni y El Nacional; de 1991 entre Huracán y Deportivo Independencia; de 1995 entre Huracán y Quilmes y de 1999 entre Olimpo y Once Corazones.

Alberto Deramo recordó el desarrollo del cuadragésimo quinto Gran Premio de Carretera disputado en 1967, en el que participaron Bautista Larriestra y Alberto Beguerie, con buenos desempeños hasta que debieron abandonar la competencia.