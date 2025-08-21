José María Rodríguez y el éxito de Bo-tito

José María Rodríguez habló con FM Ilusiones sobre Bo-tito el robot nominado para el premio internacional de la gente conocido mediante el Pentawards 2025.

De Bo-tito contó “es un robot creado con plástico descartable su misión es evitar que terminen en un basural, además de educar respecto al consumo responsable”.

“Siempre decimos que el plástico no es malo los malos somos nosotros que tiramos mal los residuos, en lugares donde no se deben dejar”, dijo.

“Bo-tito viene acompañado con un kit para armar enseñándoles el método, mediante talleres en colegios, empresas y demás instituciones públicas les indicamos como proceder para armarlo correctamente”.

Después afirmó “estamos impulsando un almohadón de apego hecho con botellas recicladas y les permite pintarlos al gusto de cada uno”.

“Además aclaró que “buscamos generar espacios con entretenimientos y concientización para las infancias, mostrados en dichos eventos con el fin de jugar con los más chicos e interactúen con un mensaje claro”.

“En 10 años con Bo-tito llevamos más de 12 toneladas de plásticos recatadas a su vez invito a la audiencia que ponga una tapita en su mano y se de cuenta que no pesa nada”, destacó.

“cuento con un gran equipo de trabajo y en un comienzo armamos accesorios de moda para hombres y mujeres diseñados con el cuero descartado por las marroquinerías, luego incursionamos en otras cosas participando en distintos concursos”

“Nos dimos cuenta de que la mejor forma de educar se hace a través del juego, enseñándoles las diferentes cuestiones y formas de accionar a los más chicos de nuestra sociedad”, concluyó.

